В ФНС рассказали, как можно привлечь средства в бюджет

Фото: Илья Репин

На заседании Совета Федерации поднимался вопрос о том, где взять необходимые средства на исполнение поручений президента РФ, сообщает ИА «Regnum».

Руководитель федеральной налоговой службы Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию объектов недвижимости, земельных участков, зданий и сооружений по всей стране.

Напомним, ранее сообщалось, что глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин уверен, что для наведения порядка на рынке минеральной воды нужно ввести маркировку продукции. Он подчеркнул, что в ведомстве собираются проанализировать эту отрасль и оценить объемы производства, а также потребления минеральной воды.