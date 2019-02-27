В ФНС считают, что на рынке минеральной воды нужно ввести маркировку продукции

Глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин уверен, что для наведения порядка на рынке минеральной воды нужно ввести маркировку продукции, сообщает «Российская газета».

Он подчеркнул, что в ведомстве собираются проанализировать эту отрасль и оценить объемы производства, а также потребления минеральной воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в ближайшее время запустят маркировку пива на одном из крупных предприятий. Пока проект будет идти в тестовом режиме.

«В ближайшее время мы готовимся к тесту на площадке крупной пивоваренной компании», — заявил операционный директор компании — оператора маркировки в РФ Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрей Кириллов в эфире телеканала «Россия 2».

