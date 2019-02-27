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Промышленность

В ФНС считают, что на рынке минеральной воды нужно ввести маркировку продукции

13:14, 27.02.2019 1
В ФНС считают, что на рынке минеральной воды нужно ввести маркировку продукции
Фото: ru.wikipedia.org / Stan28121981

Глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин уверен, что для наведения порядка на рынке минеральной воды нужно ввести маркировку продукции, сообщает «Российская газета».

Он подчеркнул, что в ведомстве собираются проанализировать эту отрасль и оценить объемы производства, а также потребления минеральной воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в ближайшее время запустят маркировку пива на одном из крупных предприятий. Пока проект будет идти в тестовом режиме.

«В ближайшее время мы готовимся к тесту на площадке крупной пивоваренной компании», — заявил операционный директор компании — оператора маркировки в РФ Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрей Кириллов в эфире телеканала «Россия 2».

ПромышленностьОбществоВластьИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Маркировка воды = дополнительные налоги
    Скоро и воздух начнут маркировать
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