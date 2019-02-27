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Недвижимость

Российские власти передадут Казани 3 га земли для хосписа и решения проблем дольщиков

12:04, 27.02.2019 10
Российские власти передадут Казани 3 га земли для хосписа и решения проблем дольщиков
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстан получит от властей России 3 га земли для создания общественно-важных объектов.

Около 2 га земли в Приволжском районе Казани будет передано для строительства хосписа, а 1 га в Советском районе — для решения проблем обманутых дольщиков.

Всего по итогам заседания правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, было решено передать 12 участков неиспользуемых федеральных земель субъектам РФ.

Кроме Татарстана землю получит Челябинская область, где 0,8 га отдадут, чтобы расселить разрушенный взрывом дом в Магнитогорске, если его признают аварийным. Также полномочия по развития участков переданы Красноярскому и Приморскому краям, Новосибирской и Ростовской областям, пишет «РИА Новости».

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев рассказал, что ведомство рассматривает программу федеральной поддержки субъектов РФ для решения проблемы обманутых дольщиков.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Достоевского 57 Казань очень надеется что земля ему достагется и его достроят в 2019 году согласно дорожной карте!!!!!
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  • Анонимно 27 февр
    "1 га в Советском районе — для решения проблем обманутых дольщиков.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/130972-rossiyskie-vlasti-peredadut-kazani-3-ga-zemli-dlya-hospisa-i-resheniya-problem-dolschikov"
    В каком месте смеяться?! или плакать дольщикам?
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    Анонимно 27 февр
    Согласен. Это имитация бурной деятельности по решению проблем обманутых дольщиков.
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  • Анонимно 27 февр
    причем тут дрльщики. они же деньги отдали не государству , а застройщикам частникам. зачем платит им с нашего кармана. эти участки раздать многодетным.
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    Анонимно 27 февр
    Не переживайте, многодетным хватит. Дольщикам нужны не все земли России.
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    Анонимно 27 февр
    За тем что власти ранее выдали лицензии стройфирмам и разрешили строить. А то что власть не контролировала должным образом ход долевого строительства то сейчас изменили законодательство для недопущения повторения появления обманутых.
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    Анонимно 28 февр
    Дольщики при том, что ФЗ-214 еще никто не отменял. Чиновники должны были вести контроль за средствами дольщиков. Да и квартиры дольщики покупали по тем временам у заслуженного строителя Татарстана!!!
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  • Анонимно 27 февр
    Очень надеемся что решат проблему дольщиков ЖК МЧС 3, 4 дом
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  • Анонимно 27 февр
    В прошлый раз тоже землю давали на решение проблем дольщиков? И где она? Ау!!! Кто-нибудь знает? Опять же ичего конкретного!!!! Кому дали-то?
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  • Анонимно 28 февр
    Земли выделяются, а дома не строятся!!!
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