Российские власти передадут Казани 3 га земли для хосписа и решения проблем дольщиков

Татарстан получит от властей России 3 га земли для создания общественно-важных объектов.

Около 2 га земли в Приволжском районе Казани будет передано для строительства хосписа, а 1 га в Советском районе — для решения проблем обманутых дольщиков.

Всего по итогам заседания правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, было решено передать 12 участков неиспользуемых федеральных земель субъектам РФ.

Кроме Татарстана землю получит Челябинская область, где 0,8 га отдадут, чтобы расселить разрушенный взрывом дом в Магнитогорске, если его признают аварийным. Также полномочия по развития участков переданы Красноярскому и Приморскому краям, Новосибирской и Ростовской областям, пишет «РИА Новости».

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев рассказал, что ведомство рассматривает программу федеральной поддержки субъектов РФ для решения проблемы обманутых дольщиков.