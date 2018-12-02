Глава Минстроя — о проблеме обманутых дольщиков: «Мы думаем над программой поддержки субъектов»

Минстрой рассматривает программу федеральной поддержки субъектов РФ для решения проблемы обманутых дольщиков.



«Количество обманутых дольщиков и домов, которые присутствуют в дорожных картах субъектов РФ, не уменьшается», — констатировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на совещании в Уссурийске.



По его словам, программа выделения федеральной земли для регионов себя уже изживает.

«Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы такой вопрос решить», — цитирует Якушева «РИА Новости».



Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что каждому российскому региону необходимо разработать собственные программы развития жилищного строительства на 6 лет.

По его словам, для достижения плановых показателей субъектам нужно «подключить все возможные механизмы, включая не только новое строительство, но и расселение аварийного жилья и передачу квартир обманутым дольщикам».