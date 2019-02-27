Рустам Минниханов встретился с генконсулом Узбекистана в Казани Фариддином Насриевым

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня в Доме правительства РТ прошла встреча президента республики Рустама Минниханова и генконсула Узбекистана в Казани Фариддина Насриева, сообщает пресс-служба президента РТ.

Рустам Минниханов выразил слова благодарности за решение открыть генконсульство именно в Казани. С его слов, появление диппредставительства Узбекистана даст возможность вывести торгово-экономические и гуманитарные связи на более высокий уровень.

Напомним, ранее сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (ИТЭР) Руслан Ибрагимов и Булат Хамидуллин в продолжение цикла о татарах Узбекистана опубликовали колонку в «Реальном времени», посвященную торгово-экономическим отношениям Казани с Узбекистаном. Ученые рассмотрели как исторический аспект, так и современное состояние.

О скором открытии генконсульства Узбекистана в Казани стало известно в ноябре 2018 года.