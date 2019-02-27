АвтоВАЗ возобновил работу после разрыва трубы на предприятии
Ряд подразделений АвтоВАЗа возобновили работу после разрыва трубы водоснабжения.
В компании уточнили, что на плане производства и продаж предприятия в этом году происшествие не отразится. На каких именно заводах было временно остановлено производство, не уточняется.
Известно только то, что не функционировали конвейеры СКП Kalina и линий ПАП B0. На них производятся автомобили Lada Largus, Lada Granta, Lada XRay и машины бренда Datsun.
Напомним, инцидент на АвтоВАЗе произошел во вторник, 26 февраля. Из-за неполадок было невозможно выполнять покраску кузовов автомобилей.ПромышленностьМашиностроение
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