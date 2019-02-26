АвтоВАЗ частично приостановил производство из-за разрыва трубы

ПАО «АвтоВАЗ» временно приостановило работу некоторых подразделений из-за разрыва трубы водоснабжения. Об этом пишет ТАСС.

На каких именно заводах остановлено производство, не уточняется. Известно только то, что приостановлена работа конвейера СКП Kalina и линий ПАП B0. На них производятся автомобили Lada Largus, Lada Granta, Lada XRay и машины бренда Datsun.

Срок окончания простоя не называется.

Напомним, 14 января АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на платформе B0, предположительно, из-за неполадок в цехе окраски. На следующий день компания отчиталась о ликвидации аварии на магистральном трубопроводе.