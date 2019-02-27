Премьер-министр Израиля прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Самолет Нетаньяху сегодня утром приземлился в аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.

Ожидается, что Путин и Нетаньяху в ходе переговоров обсудят ситуацию в регионе, в том числе в Сирии, а также отношению между Россией и Израилем.

Визит Нетаньяху в Россию станет первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит возле Сирии. В результате погибли 15 военнослужащих.