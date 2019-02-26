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«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером

18:53, 26.02.2019
«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский ХК «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым.

Новое соглашение рассчитано на сезон-2019/20, сообщается на сайте клуба.

Напомним, в конце декабря прошлого года руководство «Нефтехимика» отправило в отставку главного тренера Андрея Назарова. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Вячеслав Буцаев.

СпортХоккей Татарстан
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