Против экс-директора ФБК возбудили дело из-за отказа удалять видеорасследование «Он вам не Димон»

В отношении бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова возбудили уголовное дело из-за отказа удалять видеорасследование «Он вам не Димон» по иску бизнесмена Алишера Усманова.

Как сообщил оппозиционер Алексей Навальный в блоге, Рубанов объявлен в розыск. Он пояснил, что ФБК не может удалить ролик с его личного канала, а сам он не собирается это делать.

Напомним, в мае прошлого года Люблинский районный суд Москвы постановил удалить видеорасследование «Он вам не Димон» и опровергнуть сведения, порочащие миллиардера Алишера Усманова. В декабре приставы вызвали Навального за отказ удалить фильм.