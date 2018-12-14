Приставы вызвали Навального за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

Судебные приставы вызвали оппозиционера Алексея Навального для составления административных протоколов о неисполнении судебного решения.



Речь идет об исполнении решений об удалении материалов фильма «Он вам не Димон» по трем искам — Алишера Усманова и фонда «Соцгоспроект» (возглавляет Илья Елисеев, бывший одноклассник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева), а также иск бизнесмена Сергея Михайлова, говорится в блоге оппозиционера.

По словам Навального, ему грозит административный арест благодаря изменениям в КоАП, которые позволяют арестовать на 10 суток за неисполнение решения об удалении или опровержении информации, если человек уже был оштрафован.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов заявил, что организация не может удалить видеоролик «Он вам не Димон» с сайта Алексея Навального из-за решения самого оппозиционера.

Напомним, в мае Люблинский районный суд Москвы постановил удалить видеорасследование «Он вам не Димон» и опровергнуть сведения, порочащие миллиардера Алишера Усманова. Позже «Соцгоспроект» обратился в суд с требованием опровергнуть свою связь с Медведевым.