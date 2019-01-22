Сегодня самая длинная пробка в Казани превысила 4 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,3 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улицах Рихарда Зорге и Гвардейской, от улицы Родина до улицы Николая Ершова. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (4 балла), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (7 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов).



Отметим, что на прошлой неделе одна из самых крупных пробок в Казани составила 6,6 км.