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Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 6,6 километра

20:52, 17.01.2019 141
Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 6,6 километра
Фото: скриншот yandex.ru

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 6,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улице Азина, улице Мира, Сибирском тракте от магистрали М7 до улицы Журналистов. Пробка продержалась 50 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженные магистрали вечером оказались Сибирский тракт по направлению к Дербышкам (8 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).

Напомним, что сегодня утром в Казани также зафиксировали пробку длиной 4,6 километра.

Общество Татарстан
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