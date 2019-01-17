Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 6,6 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 6,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улице Азина, улице Мира, Сибирском тракте от магистрали М7 до улицы Журналистов. Пробка продержалась 50 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.



Наиболее загруженные магистрали вечером оказались Сибирский тракт по направлению к Дербышкам (8 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).



Напомним, что сегодня утром в Казани также зафиксировали пробку длиной 4,6 километра.