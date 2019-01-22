WorldSkills International поможет сделать ремонт в Дербышкинском детдоме

Делегация WorldSkills International по компетенции «Сантехника и отопление» и компания спонсор «IAPMO GRPOUP» предложили провести реконструкцию санузлов и ванных комнат в одном из детских домов Казани. Для этого был выбран Дербышинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Участники со всего мира по завершению основной конкурсной работы чемпионата соберут для детского дома ванные комнаты и санитарные узлы. После чего они будут разобраны и доставлены для установки в детский дом, а спонсор IAPMO GRPOUP возьмет на себя все затраты по расходным материалам и оборудованию.

Завтра делегация из из WorldSkills отправится в Дербышинский детский дом, где обсудит план работ.

Ранее сообщалось, что в рамках недели подготовки к WorldSkills 2019 делегаты оценят Kazan Expo.