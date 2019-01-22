Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России до конца дисквалификации

Александр Зубков, дисквалифицированный Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) на два года, принял решение временно оставить пост президента Федерации бобслея России.

«Я пошел на этот шаг, чтобы предотвратить дальнейшее возможное давление на нашу федерацию, сохранить статус нашей федерации в международной и чтобы сохранить за нашими спортсменами возможность достойно выступать и приносить медали стране», — сказал Зубков ТАСС.



Временно исполнять обязанности главы федерации будет Елена Аникина, которая до сегодняшнего дня являлась членом президиума Федерации бобслея России.



«Что касается подачи апелляции в CAS (Спортивный арбитражный суд) на решение о моей дисквалификации, то я думаю, мы примем решение по этому вопросу к концу этой недели», — добавил Зубков.



Ранее в Олимпийском комитете России заявили, что будут просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Александра Зубкова как президента федерации.

В середине января Международная федерация бобслея и скелетона на два года дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушения антидопинговых правил.