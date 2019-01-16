ОКР попросит Федерацию бобслея России досрочно прекратить полномочия Зубкова

Олимпийский комитет России (ОКР) будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Александра Зубкова как президента федерации.

«Со своей стороны, будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации бобслея России для выборов нового руководителя организации» — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.



Сегодня стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона на два года дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушения антидопинговых правил.