«Дыра» в капитале «МИнБанка» составляет от 60 до 100 млрд рублей — ЦБ

«Дыра» в капитале «Московского индустриального банка» («МИнБанк») составляет от 60 до 100 млрд рублей.

«По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать, — от 60 до 100 млрд рублей», — сообщил зампред Центробанка Василий Поздышев.

Он отметил, что ЦБ не видит признаков каких-либо криминальных схем по выводу средств из кредитной организации, передает ТАСС.

Напомним, сегодня Центробанк взял на себя санацию «Московского индустриального банка». Обязанности временной администрации кредитной организации возложены на Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС).

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» считают, что размер недосозданных резервов может достигать нескольких капиталов кредитного учреждения.

