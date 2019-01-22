ЦБ сообщил о санации Московского индустриального банка

Центробанк взял на себя санацию Московского индустриального банка. Обязанности временной администрации кредитной организации возложены на Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС).

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности МИнБ на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что банк продолжит работу в обычном режиме. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

В ЦБ подчеркивают, что санация банка введена из-за его неспособности самостоятельно преодолеть «финансовые трудности».

Напомним, что еще в декабре 2017 года Fitch советовал применить меры в отношении банка, поскольку он не выполнял требования регулятора.