Размер недосозданных активов «МИнБанка» может достигать нескольких капиталов организации

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Сегодня ЦБ РФ объявил о санации «Московского индустриального банка». В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» считают, что размер недосозданных резервов может достигать нескольких капиталов кредитного учреждения, сообщает ТАСС.

При этом более точные данные сможет определить только временная администрация. Что касается предстоящей санации «МИнБанка», то звучит мнение, что на банковскую систему большого влияния она не окажет. О проблемах банка участникам рынка было известно давно.

Напомним, в ЦБ подчеркивают, что санация банка введена из-за его неспособности самостоятельно преодолеть «финансовые трудности».

При этом еще в декабре 2017 года агентство Fitch советовало применить меры в отношении банка, поскольку он не выполнял требования регулятора.

