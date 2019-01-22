«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Куньлунь»

Уфимский «Салават Юлаев» победил «Куньлунь» (Пекин) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Пекине и завершилась после серии буллитов со счетом 2:3 в пользу гостей. За «Салават Юлаев» отличились Вячеслав Солодухин (19-я минута) и Дмитрий Кугрышев (55-я и победный буллит). У хозяев шайбы забросили Грег Скуайрс (33-я) и Олли Палола (38-я).

После 53 игр «Салават Юлаев» идет на 6-м месте в Восточной конференции с 64 очками. «Куньлунь» после 51 игры занимает 9-ю позицию с 44 баллами.

В следующем матче «Салават Юлаев» вновь сыграет с «Куньлунем». Игра состоится 24 января.

Напомним, что в прошлом матче «Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу».