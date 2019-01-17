«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу»

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Барысу» (Астана) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Астане и завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу на 64-й минуте забросил Патрис Кормье.

После 51 игры «Салават Юлаев» идет на 6-м месте в Восточной конференции с 62 очками. «Барыс» после 49 игр занимает 4-ю позицию с 69 баллами.

В следующем матче уфимцы 22 января сыграют на выезде против «Куньлуня».

Ранее «Салават Юлаев» на выезде по буллитам проиграл омскому «Авангарду».