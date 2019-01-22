В России урожай тепличных овощей может вырасти на 20%

Фото: Олег Тихонов

В 2019 году отечественные сельхозорганизации соберут около 1,3 млн тонн овощей, растущих в защищенном грунте. Такой прогноз составил Минсельхоз России.

Таким образом, прирост к рекордному результату 2018 года составит более 200 тысяч тонн. В ближайшие пять лет производство тепличных овощей может вырасти в два раза по сравнению с 2018 годом и достигнуть уже 2 млн тонн в год.

Ожидается, что рост цен на тепличные овощи не превысит уровень инфляции.

Напомним, «Реальное время» подводило «продуктовые» итоги 2018 года. Общая стоимость продуктов изменилась несильно, за исключением некоторых позиций.