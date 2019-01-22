В России урожай тепличных овощей может вырасти на 20%
В 2019 году отечественные сельхозорганизации соберут около 1,3 млн тонн овощей, растущих в защищенном грунте. Такой прогноз составил Минсельхоз России.
Таким образом, прирост к рекордному результату 2018 года составит более 200 тысяч тонн. В ближайшие пять лет производство тепличных овощей может вырасти в два раза по сравнению с 2018 годом и достигнуть уже 2 млн тонн в год.
Ожидается, что рост цен на тепличные овощи не превысит уровень инфляции.
Напомним, «Реальное время» подводило «продуктовые» итоги 2018 года. Общая стоимость продуктов изменилась несильно, за исключением некоторых позиций.ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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