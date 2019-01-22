«Почта России» закупит более двух тысяч автомобилей на 3,2 млрд рублей

В 2019 году «Почта России» собирается закупить 2026 автомобилей на 3,2 млрд рублей. Это связано с ростом количества обрабатываемых почтовых отправлений.

Также предполагается приобрести более 360 среднегрузных и большегрузных машин, а также около 800 полноприводных автомобилей, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Почты России».



На данный момент в автопарке почтового оператора есть 17300 машин. Их средний возраст — семь лет. В этом году будет списано около 3700 автомобилей, в итоге автопарк с учетом закупок составит более 15600 единиц.

Ранее сообщалось, что «Почта России» закупит для пермских отделений дрова на 3 млн рублей.