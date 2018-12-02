«Почта России» закупит для пермских отделений дрова на 3 млн рублей

«Почта России» объявила тендер на поставку дров для нужд УФПС Пермского края. Начальная стоимость контракта составляет 3,2 млн рублей.

Всего отделениям «Почты России» в регионе требуется около 1 064,5 кубометра дров, передает «Коммерсант».

Дрова предназначены для отопления 68 почтовых отделений, расположенных в северных районах Пермского края. Количество дров с гнилью от 30% до 65% площади не должно превышать 20% объема партии. Срок поставки товара — в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора.

Ранее «Реальное время» писало о поставке дров для судебного департамента Кировской области. В сумме начальная стоимость контрактов составила 1,1 млн рублей.