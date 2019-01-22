Суд обязал Дмитрия Киселева выплатить 2,6 млн рублей архитектору за реконструкцию виллы в Коктебеле
Архитектор Владимир Мазурин отсудил долг за работу у Дмитрия Киселева по реконструкции виллы в Коктебеле.
В исковом заявлении указывалось, что в 2015—2016 годах Мазурин руководил реконструкцией виллы под Коктебелем. Договор с Киселевым был заключен 15 октября 2015 года. Во время ремонта архитектор просил телеведущего «повысить жесткость металлокаркасов», но заказчик отказался исправлять эти ошибки.
«Объект по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги», — рассказал «Новой газете» представитель Мазурина Сергей Цапко.
В результате суд встал на сторону архитектора, посчитав, что Киселев должен выплатить ему 2,6 миллиона рублей за работу.
Напомним, ранее Киселев обратился в полицию из-за статьи журналиста о его особняке в Крыму.Общество
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