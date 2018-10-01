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Киселев обратился в полицию из-за статьи журналиста о его особняке в Крыму

15:45, 01.10.2018 2
Киселев обратился в полицию из-за статьи журналиста о его особняке в Крыму
Фото: minsvyaz.ru

Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на журналиста газеты «Город24» Владимира Мазурина.

Журналист написал статью о реконструкции дома Киселева в Коктебеле почти за 200 млн рублей. На следующий день весь тираж газеты изъяли, главного редактора «Город24» Елену Войтову уволили.

«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — приводит слова Киселева «Говорит Москва».

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев высказался против строительства многоквартирных домов рядом с его особняком в Коктебеле.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:05
    А вот это уже нонсенс. Ну во-первых, Дмитрий Киселев является гос. служащим, и по закону он должен официально опубликовать всю свою недвижимость. Это что еще за нарушения закона? Во-вторых, нужно еще разобраться, куда уходили государственные деньги, выделенные на Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (ФГУП МИА «Россия сегодня»). Как минимум нужно разобраться, на какие "шиши", и под каким основанием проводился Международный фестиваль Koktebel Jazz Party, а во- вторых узнать, были ли траты государственных средств на особняк Киселева? В стране на пенсионерах экономят, а тут разбазаривание, непонятно на что, государственных средств.
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  • Анонимно 16:47
    1. жоржик. интересно изложено. И что, суд уже состоялся? Или полиция в Крыму имеет право изымать тиражи? Или это утка?
    2. там что то про оползни говориться. А есть материалы инженерных изысканий? Естественно должным образом оформленных по законодательству двух государств РУ и РФ, так скажем...э тоже так скажем ...
    3. это то строение, которое показывали по телику, когда он о виноградниках или винограднике говорил? Или другое? Или у него два? Или больше?
    4. а материалы суда, если он состоялся где можно посмотреть?
    5. а по какой статье и какому кодексу уголовному, или административному?
    6. гипотетически рассуждать, пока нет сведений по п.п. 1, 2, 3, 4 и 5, и если НЕ подтвердиться то о чём написала газета, кто тогда будет толкать официальную информацию, считаю нецелесообразным...
    7. интересно сработано ... особенно с теорией "молодения" народа, в том числе русского рост которого, если верить как бы документам Росстата РФ в интернете, вроде бы остановился. Ну наверное потому, что люди предпенсионного возраста не хотят проверять свои детородные способности по причине изложенной господином, получающим зарплату в счётной палате...
    8. вот ещё вопросы в связи с "молодением нации (народа)" у нас же благодаря ленинской КПСС во главе с несгибаемым ленинцем ...история умалчивает (пока умалчивает - суда не было) рыночные отношения, и если ВДРУГ!!! подтвердиться то, что газета права кто будет и как:
    8.1. подсчитывать убытки из-за отсутствия продажи теража;
    8.2. кто этот убыток выплатит:
    8.2.1....
    8.2.2.
    с так далее;
    9. всё таки надо получить ответы по п.6;
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