Киселев обратился в полицию из-за статьи журналиста о его особняке в Крыму
Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на журналиста газеты «Город24» Владимира Мазурина.
Журналист написал статью о реконструкции дома Киселева в Коктебеле почти за 200 млн рублей. На следующий день весь тираж газеты изъяли, главного редактора «Город24» Елену Войтову уволили.
«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — приводит слова Киселева «Говорит Москва».
Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев высказался против строительства многоквартирных домов рядом с его особняком в Коктебеле.ОбществоВласть
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2. там что то про оползни говориться. А есть материалы инженерных изысканий? Естественно должным образом оформленных по законодательству двух государств РУ и РФ, так скажем...э тоже так скажем ...
3. это то строение, которое показывали по телику, когда он о виноградниках или винограднике говорил? Или другое? Или у него два? Или больше?
4. а материалы суда, если он состоялся где можно посмотреть?
5. а по какой статье и какому кодексу уголовному, или административному?
6. гипотетически рассуждать, пока нет сведений по п.п. 1, 2, 3, 4 и 5, и если НЕ подтвердиться то о чём написала газета, кто тогда будет толкать официальную информацию, считаю нецелесообразным...
7. интересно сработано ... особенно с теорией "молодения" народа, в том числе русского рост которого, если верить как бы документам Росстата РФ в интернете, вроде бы остановился. Ну наверное потому, что люди предпенсионного возраста не хотят проверять свои детородные способности по причине изложенной господином, получающим зарплату в счётной палате...
8. вот ещё вопросы в связи с "молодением нации (народа)" у нас же благодаря ленинской КПСС во главе с несгибаемым ленинцем ...история умалчивает (пока умалчивает - суда не было) рыночные отношения, и если ВДРУГ!!! подтвердиться то, что газета права кто будет и как:
8.1. подсчитывать убытки из-за отсутствия продажи теража;
8.2. кто этот убыток выплатит:
8.2.1....
8.2.2.
с так далее;
9. всё таки надо получить ответы по п.6;