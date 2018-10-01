Киселев обратился в полицию из-за статьи журналиста о его особняке в Крыму

Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на журналиста газеты «Город24» Владимира Мазурина.

Журналист написал статью о реконструкции дома Киселева в Коктебеле почти за 200 млн рублей. На следующий день весь тираж газеты изъяли, главного редактора «Город24» Елену Войтову уволили.



«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — приводит слова Киселева «Говорит Москва».

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев высказался против строительства многоквартирных домов рядом с его особняком в Коктебеле.