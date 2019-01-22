Заключенные избили сотрудников колонии в Ростовской области

В Ростовской области заключенные напали на сотрудников исправительной колонии №12 в городе Каменск-Шахтинский.

Инцидент произошел во время внепланового обыска 17 января. Несколько осужденных попытались передать имеющиеся у них запрещенные предметы людям из соседних отрядов, чтобы те их спрятали. Когда сотрудники колонии попытались изъять у них эти предметы, четверо заключенных избили их, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, осужденные хотели передать им телефоны. Во ФСИН отмечают, что физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись, а все происходящее фиксировалось на видеорегистратор.

Двум сотрудникам колонии не потребовалась госпитализация. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что экс-сотруднику ФСИН в Удмуртии грозит до 15 лет колонии за избиение заключенных.