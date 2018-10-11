Экс-сотруднику ФСИН в Удмуртии грозит до 15 лет колонии за избиение заключенных

Бывший сотрудник ФСИН в Удмуртии предстанет перед судом за избиения заключенных, вымогательства и превышение должностных полномочий.

По данным республиканской прокуратуры, с июня 2015 года по август 2016 года обвиняемый применил насилие в отношении шести арестованных, которые находились в СИЗО, с целью получения от них сведений о совершенных преступлениях. Кроме того, у одного из потерпевших он требовал 2 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Экс-сотруднику ФСИН грозит лишение свободы сроком на 15 лет.

Напомним, ранее ФСИН опровергла слухи о голодовке после массовой драки в омской колонии.