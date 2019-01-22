ПСО «Казань» займется строительством объекта «Роскосмоса» весной

Возведение стартового стола для ракет семейства «Ангара» на космодроме «Восточный» должно начаться уже этой весной, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПСО «Казань».

На данный момент идет работа над проектом и расчистка площадей от леса.

Напомним, в конце декабря сообщалось о том, что «Роскосмос» пока не собирается менять генподрядчика по строительству стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный», которым является ПСО «Казань».

«Я бы не стал так категорично говорить. Надо дать людям возможность отработать согласно контракту. Они, согласно контракту, должны выполнять все положения, которые в контракте обозначены по тем графикам, которые в нем прописаны», — цитирует представителя «Роскосмоса» «РИА Новости».

За несколько дней до этого Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение, заключенное между ПСО «Казань» и Федеральной налоговой службой. Производство по делу о банкротстве подрядчика космодрома «Восточный» было прекращено.