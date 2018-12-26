«Роскосмос» не будет менять генподрядчика второй очереди Восточного, которым является ПСО «Казань»

«Роскосмос» пока не собирается менять генподрядчика по строительству стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме Восточный, которым является ПСО «Казань».

«Я бы не стал так категорично говорить. Надо дать людям возможность отработать согласно контракту. Они, согласно контракту, должны выполнять все положения, которые в контракте обозначены по тем графикам, которые в нем прописаны», — цитирует представителя «Роскосмоса» «РИА Новости».



Так в «Роскосмосе» прокомментировали публикацию «Коммерсанта» о том, что окончательное решение, оставить ли компанию генподрядчиком по строительству стартового стола или заменить его, будет принято в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Роскосмоса» встревожено сложной финансовой ситуацией в производственно-строительном объединении (ПСО) «Казань» и может рассмотреть вопрос об оперативной замене генподрядчика из-за иска о банкротстве компании от Федеральной налоговой службы.



Однако два дня назад арбитраж утвердил мировое соглашение, заключенное между ПСО «Казань» и ФНС, и производство по делу о банкротстве подрядчика космодрома Восточный было прекращено.