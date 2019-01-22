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Генпрокуратура сможет искать у чиновников зарубежные вклады

11:30, 22.01.2019
Генпрокуратура сможет искать у чиновников зарубежные вклады
Фото: pixabay.com

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает Генеральной прокуратуре РФ полномочия по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за границей, сообщает ТАСС.

Теперь при необходимости ведомство сможет отправить запрос в Центральный банк РФ, который в свою очередь адресует его в центробанк иностранного государства. Кроме того, поправки предполагают возложение на Генпрокуратуру функции по взаимодействию с компетентными органами других государств при проведении подобных проверок.

Напомним, комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, которые вводят ответственность за фейковую информацию.


Общество Татарстан
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