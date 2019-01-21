В Госдуме одобрили законопроект о неуважительных постах про власть

Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, которые вводят ответственность за фейковую информацию, а также за неуважительные и оскорбительные публикации об обществе и государственной власти, сообщает «Интерфакс». При этом ранее Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали эти законопроекты. Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин подчеркнул, что замечания можно будет учесть при подготовке законопроекта уже ко второму чтению. При этом он отметил, что если недостоверная информация не будет направлена на то, чтобы причинить вред жизни или здоровью людей либо заставить их выйти на улицу, то на эти ситуации действие закона не будет распространяться.

Напомним, Министерство связи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете. Однако ведомство в целом не против законопроекта об административном наказании за распространение фейковых новостей. Тем не менее в ведомстве не согласны с внесенной редакцией, так как нормы можно слишком широко трактовать.