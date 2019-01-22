Суд в Японии отказал Карлосу Гону в освобождении под залог

Суд Токио отклонил ходатайство защиты экс-главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона об освобождении под залог.

Во время судебного заседания Гон заявлял о том, что готов будет сдать паспорт и носить электронный браслет, а также обещал не покидать Японию. Однако суд отклонил ходатайство, не пояснив свое решение, передает Reuters

Ранее сообщалось, что Гон повторно арестован токийской прокуратурой по новому обвинению. Следователи считают, что в качестве руководителя Nissan он мог переложить на эту компанию личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд иен (более $16 млн).

Напомним, Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault — Nissan — Mitsubishi после ареста по подозрению в сокрытии доходов. В дальнейшем компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в альянсе, сославшись на «неравные условия».

Как скажется арест Карлоса Гона на АвтоВАЗе — читайте в материале «Реального времени».



