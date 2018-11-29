Погорел на налогах: как арест «папы Карлоса» скажется на АвтоВАЗе

Из-за скандала с Карлосом Гоном может снизить стоимость альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault-Nissan-Mitsubishi после ареста по подозрению в сокрытии доходов. В дальнейшем компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в альянсе, сославшись на «неравные условия». Эксперты считают, что негативное воздействие данных событий на АвтоВАЗ не должно быть критичным, поскольку, при всей масштабности фигуры Гона, он все-таки не был единоличным управленцем в альянсе.

«Фальсифицировал отчетность»



Совет директоров японского автопроизводителя Mitsubishi Motors принял решение лишить поста председателя компании Карлоса Гона. Как сказано в сообщении японского автопроизводителя, он потерял доверие в компании Nissan, поэтому не может продолжать свою деятельность в Mitsubishi.

Карлос Гон был арестован 19 ноября текущего года. Он подозревается в том, что на протяжении нескольких лет занижал размер заработной платы в корпоративной отчетности с целью уйти от уплаты налогов. Сам Гон отрицает обвинения в фальсификации отчетности.

После ареста в совете директоров компании Nissan решили уволить Карлоса Гона с поста председателя правления. Как сказано в заявлении компании, доходы, которые присваивал Гон, предназначались для операционных издержек, а также могли быть инвестированы в развитие.

Кроме того, в альянсе проведут собственное расследование, создав специальный комитет. Предполагается, что оно позволит усовершенствовать систему корпоративного управления.

После ареста в совете директоров компании Nissan решили уволить Карлоса Гона с поста председателя правления. Фото automotorpad.com



Гражданин Франции, Ливана и Бразилии Карлос Гон работал в компании Renault с 1999 года. В нее он пришел из компании Michelin, где возглавлял бразильское и североамериканское подразделения, а также занимал должность гендиректора по производству шин для легковых автомобилей и легких грузовиков. В Renault Гон был исполнительным вице-президентом, а в июне 1999 года его перевели в Nissan на должность директора по производству. В 2000 году он стал президентом компании, годом позже — генеральным директором. С 2005 года занимал должность президента и гендиректора Renault.

Французско-японское партнерство возникло в 1999 году. В 2016 году в альянс вошел Mitsubishi, после чего альянс стал крупнейшим автопроизводителем мира, обогнав по количеству проданных автомобилей Toyota, Volkswagen и General Motors.

Отец «Логана»

Значительный вклад в успех альянса внес Карлос Гон, стратег и управленец, получивший прозвище «убийца расходов» за свою программу по жесткому сокращению издержек.

Под его управлением была внедрена в производство платформа B0. Первым выпущенным на ней автомобилем стала модель Logan. Модель была разработана румынским производителем Dacia, которая в дальнейшем вошла в альянс. По изначальному плану Logan должен бы стоить не более 5 тыс. евро, однако в дальнейшем цена поднялась примерно до 7,5 тыс. евро. Автомобиль запустили в производство в 2004 году, сейчас Logan, обросший модификациями и переживший несколько модернизаций, выпускается в том числе на АвтоВАЗе в Тольятти и как самостоятельная модель, и как модификация в виде автомобиля Largus под брендом Lada.

Российская сторона не всегда была довольна действиями управленцев, поставленных на завод французско-японским альянсом. В частности, работой шведского топ-менеджера Бу Андерссона. Фото Максима Платонова

Волжский автозавод вошел в альянс в 2008 году, в результате чего его деятельность значительно изменилась — стали выпускаться новые модели, значительно улучшилось качество продукции.

Российская сторона не всегда была довольна действиями управленцев, поставленных на завод французско-японским альянсом. В частности, работой шведского топ-менеджера Бу Андерссона (президент АвтоВАЗа в 2014—2016 годах) оказались недовольны в «Ростехе», акционере тольяттинского предприятия. По инициативе Андерссона на тольяттинском заводе проходили массовые увольнения — рабочие места потеряли несколько тысяч человек.

После ареста Гона в СМИ появилась информация, что компания Nissan может пересмотреть свое участие в альянсе. Сообщается, что генеральный директор Nissan Хирото Сайкава заявил, что отношения между компаниями «неравные».

Сам Карлос Гон занимал пост председателя совета директоров АвтоВАЗа в 2013—2016 годах, затем уступив место представителю «Ростеха» Сергею Скворцову.

Российская сторона пока никак не комментирует арест Гона. На АвтоВАЗе также отказываются от комментариев по поводу ситуации.

Генеральный директор Nissan Хирото Сайкава после ареста Гона заявил, что отношения между компаниями в альянсе «неравные». Фото autonews.autoua.net

«Вряд ли существует какой-то план жизни АвтоВАЗа вне альянса»

По мнению экспертов, деятельность тольяттинского автозавода в целом не пострадает, однако происходящая ситуация отразится на котировке ценных бумаг.

Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что решения Nissan не повлияют на АвтоВАЗ, поскольку японская компания в 2017 году вышла из числа собственников тольяттинского предприятия.

— Скорее всего, сообщения о явке с повинной главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi окажут среднесрочное негативное влияние на котировки ценных бумаг компаний. Однако негативное воздействие не должно быть критичным, поскольку, несмотря на масштаб фигуры Гона, стоит признать, что сам по себе он не является единоличным органом правления ни Renault, ни Nissan, ни альянса. Следовательно, его уход, скорее всего, не окажет значительного влияния на политику этих структур, в том числе в отношении дальнейшего развития АвтоВАЗа, — считает эксперт.

Депутат самарской губернской думы, президент Автомобильной федерации Самарской области Вячеслав Малеев считает, что АвтоВАЗу в сложившихся условиях ничего не угрожает.

— Я не вижу предпосылок для кардинальных перемен в развитии АвтоВАЗа. Альянс довольно устойчивый, им управляет не один человек. Есть очень небольшая вероятность, что что-то произойдет, поэтому вряд ли существует какой-то план жизни завода вне альянса, — сказал Малеев.