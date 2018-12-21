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Прокуратура предъявила новые обвинения экс-главе Nissan Карлосу Гону

08:58, 21.12.2018
Прокуратура предъявила новые обвинения экс-главе Nissan Карлосу Гону

Японские прокуроры предъявили бывшему главе франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону новые обвинения.

Гона подозревают в том, что он подписал в октябре 2008 года контракт, который мог временно перенести убытки от торговых операций, проводившихся в интересах Гона, на баланс Nissan. Сумма возможных убытков оценивается в $16,5 млн, пишет Financial Times.

Отмечается, что в дальнейшем контракт был переведен на имя Гона, однако подразделение Nissan заплатило $14,7 млн на счета, откуда деньги могли пойти на компенсацию этих же потерь.

Напомним, Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault — Nissan — Mitsubishi после ареста по подозрению в сокрытии доходов. В дальнейшем компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в альянсе, сославшись на «неравные условия». Как скажется арест Карлоса Гона на АвтоВАЗе — в материале «Реального времени».

Происшествия
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