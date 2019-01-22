Главное к утру 22 января: переговоры Россия — Япония, Давос и выборы Хабирова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру вторника.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву для обсуждения вопроса мирного договора с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что Токио в первую очередь интересует передача двух островов Южных Курил.

Накануне стартовал экономический форум в Давосе. В нем принимает участие и российская делегация, членом которой стали президент Татарстана Рустам Минниханов. А вот миллиардер Олег Дерипаска не поехал в Давос. Он предпочел отправиться на рыбалку на озере Байкал.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал «Ведомостям» что пойдет на выборы от партии «Единая Россия». «Я член этой партии и горжусь этим. Хотя я уникальный член этой партии: меня дважды из нее исключали и дважды восстанавливали», — отметил чиновник.

Казань может принять Кубок мира по хайдайвингу 2019 года. Россия конкурирует в этом вопросе с Китаем и пока явного фаворита нет.