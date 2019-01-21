Казань в 2019 году может принять Кубок мира по хайдайвингу

Казань и Китай претендуют на проведение Кубка мира по хайдайвингу 2019 года.

«Кубок мира может пройти в Казани или Китае. Но у Китая есть хорошие возможности, это серьезный претендент, поэтому тут о чем-либо пока говорить рано», — сказал член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) Дмитрий Саутин.



Соревнования планируется провести в июне текущего года. От результатов спортсменов на турнире будет зависеть их участие в чемпионате мира 2019 года, который пройдет в южнокорейском Кванджу, передает «РИА Новости».

Ранее исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнель Маркулеску рассказал о том, что на летних Олимпийских играх могут появиться соревнования по хайдайвингу.