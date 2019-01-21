Премьер-министр Японии прибыл в Москву для обсуждения мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву для обсуждения вопроса мирного договора с президентом России Владимиром Путиным.

По информации ТАСС, японского лидера сопровождает пул из более чем 80 журналистов. Подробности предстоящих переговоров не раскрываются.



Завтра, 22 января, состоится встреча Путина и Абэ, которая станет для них уже 25-й по счету. Основной темой переговоров станет проблема мирного договора. Также стороны обсудят стратегию расширения торгово-экономического сотрудничества РФ и Японии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора значительно расходятся.