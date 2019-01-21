Дерипаска вместо форума в Давосе отправился рыбачить на Байкал

Бизнесмен Олег Дерипаска предпочел международному экономическому форуму в Давосе рыбалку на озере Байкал.



«Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», — написал бизнесмен в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фотографию замерзшего озера.

Ранее организаторы форума под давлением США выступили против участия в нем ряда российских предпринимателей, оказавшихся под американскими санкциями. Речь в публикации шла о совладельце UC Rusal Олеге Дерипаске, владельце «Реновы» Викторе Вексельберге и главе ВТБ Андрее Костине.



15 января оргкомитет Всемирного экономического форума в Давосе огласил имена участников, которые представят российский бизнес на мероприятии в этом году. В их число вошел и Олег Дерипаска.

