Конституционный суд постановил пересмотреть статью КоАП РФ о штрафах за перегруз

Конституционный суд РФ признал статью КоАП РФ о штрафах за управление грузовиком с перегрузом противоречащей Конституции. Нарушениями считаются максимальные наказания для юрлиц и невозможность доказать, в чьих интересах водитель так нагрузил машину.

При автоматической фиксации перегруза штраф всегда приходил максимальный — 500 тыс. рублей, пишет «Коммерсант». Если же нарушение оформляет инспектор, что применяется штрафная «вилка»: размер штрафа привязан к нагрузке.

Кроме того, юрлица и сами водители не могут доказать в суде, что машина использовалась для личных нужд во время фиксации перегруза. Таким образом штраф платит не водитель (3—4 тыс. рублей), а владелец (100—500 тыс. рублей).

Суд постановил, что пока должны назначаться минимальные штрафы. Также при жалобах от юрлиц санкции должны переквалифицироваться и назначаться в отношении водителей. Однако дано поручение и Госдуме, она должна переработать эту статью КоАП РФ, чтобы избавиться от противоречий.

Напомним, что в этом году в Татарстане должно увеличиться количество пунктов автоматического взвешивания грузовиков.