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«Нефтехимик» на выезде обыграл «Йокерит»

21:44, 21.01.2019
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Йокерит»
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» обыграл «Йокерит» (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хельсинки и завершилась победой гостей со счетом 1:2. В составе «Нефтехимика» отличились Ильдар Шиксатдаров (3-я минута) и Павел Порядин (11-я). У хозяев единственную шайбу забросил Никлас Йенсен (46-я минута).

После 50 игр «Йокерит» занимает 4-е место в Западной конференции с 68 очками. «Нефтехимик» идет на 11-й позиции в Восточной конференции, имея в своем активе 42 очка после 52 игр.

В следующем матче «Нефтехимик» 23 января сыграет на выезде против «Сочи».

Ранее «Нефтехимик» в домашнем матче проиграл «Витязю». Игра завершилась победой гостей со счетом 1:2.

СпортХоккей Татарстан
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