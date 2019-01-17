«Нефтехимик» в домашнем матче проиграл «Витязю»

«Нефтехимик» проиграл «Витязю» (Подольск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счетом 1:2. В составе «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Рафаэль Бикмуллин на 32-й минуте. У «Витязя» отличились Алексей Макеев (57-я) и Михал Ржепик (60-я).

После 50 игр «Витязь» занимает 7-е место в Западной конференции с 54 очками. «Нефтехимик» идет на 11-й позиции в Восточной конференции, имея в своем активе 40 очков после 51 игры.

В следующем матче «Нефтехимик» 21 января сыграет на выезде против «Йокерита».

Ранее «Нефтехимик» на выезде обыграл СКА. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3.