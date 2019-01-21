В МИД сообщили, что Россия может ввести ответные меры на санкции Евросоюза из-за «дела Скрипалей»

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия может ввести ответные меры на новые санкции ЕС из-за «дела Скрипалей».

«На наших соотечественниках был апробирован недавно «изобретенный» Евросоюзом санкционный механизм, будто бы нацеленный на противодействие применению и распространению химического оружия. Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по «делу Скрипалей» не выдерживают критики. Развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует в первую очередь внутриполитические цели. Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о «брекзите», — говорится в комментарии ведомства.

В МИД также подтвердили «принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН».

«Рассматриваем учреждение и начало практического функционирования вышеупомянутого механизма как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия <…> Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции», — заключили в МИД.

Напомним, сегодня Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия. В санкционном списке фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные как Руслан Боширов и Александр Петров. Все они якобы «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента» при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.