Экс-биатлонист Шипулин заявил о намерении баллотироваться в Госдуму от «Единой России»

Бывший биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин заявил, что намерен баллотироваться в Госдуму от «Единой России».

«В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз [ЕР], которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу», — сказал Шипулин в интервью Ura.ru.



Шипулин также уточнил, что предложение попробовать себя на выборах поступило ему через несколько дней после объявления об уходе из спорта.

Напомним, что в конце декабря 2018 года Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. В середине января стало известно, что он будет баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области. По информации СМИ, за кампанию Шипулина будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.