Антон Шипулин завершил карьеру биатлониста

Титулованный российский биатлонист Антон Шипулин сегодня объявил о завершении карьеры, передает ТАСС. Однако в последнем старте года, ежегодной «Рождественской гонке», участие биатлонист примет.

— Прилетел в Екатеринбург и понял окончательно, что заканчиваю. Не нашел той мотивации, как в 20 лет, когда можно закрыть на все глаза. Еще одна ситуация со здоровьем, которая тоже не дает мне покоя. За последние месяцы я раза три переболел вирусными заболеваниями, что ставит подножки моей карьере, — заявил Антон Шипуллин.

В активе Шипулина одно золото, три серебра, три бронзы чемпионатов мира. По итогам Кубка мира — 2014/15 Шипулин завоевал малый Хрустальный глобус в масс-стартах. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Шипулин выиграл бронзу в мужской эстафете, на Играх в Сочи в 2014 году он завоевал золото в этой же дисциплине.

