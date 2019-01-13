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Биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму — СМИ

04:33, 13.01.2019
Биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму — СМИ
Фото: ru.wikipedia.org / Wikijunkie

Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, намерен баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области.

По информации источника Znak.com, за кампанию Шипулина будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.

Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах. «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!» — написал Куйвашев.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что Шипулин может стать кандидатом на довыборах в Госдуму в 2019 году, если покажет хорошие результаты «по социологии», передает Ura.ru.

Напомним, что в конце декабря 2018 года Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Это произошло после инцидента в Австрии, где в середине декабря спортсмена и его коллег обвинили в употреблении допинга. Сам Шипулин использование допинга отрицает.

Спорт
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