Акции оператора «Северного потока» заморозили из-за спора «Нафтогаза» и «Газпрома» — СМИ

Швейцарские судебные приставы вчера вечером посетили офис оператора «Северного потока» Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии и провели опись имущества в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с «Нафтогазом».

Кроме того, акции предприятия были заморожены, так как «Нафтогаз» приступил к взысканию $2,6 млрд долга в зарубежных судах. Как уточнил источник, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании, передает «Интерфакс».

Ранее главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания может инициировать арест акций Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») и Nord Stream 2 (реализует проект).