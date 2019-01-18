Суд Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в операторах «Северных потоков»

Суд в Швейцарии полностью отменил свое постановление о наложении обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (компании-операторы «Северного потока» и «Северного потока-2») по иску «Нафтогаза».

В пресс-службе «Газпрома» сообщили, что 16 января суд кантона Цуг решил «полностью отменить своё постановление» о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в указанных компаниях.

«Газпром» продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством» — приводит сообщение компании "РИА Новости".

Напомним, что арест на акции был наложен 29 мая прошлого года в рамках действий «Нафтогаза» по взысканию 2,56 миллиарда долларов с «Газпрома» по решению арбитража Стокгольма.