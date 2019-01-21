Внешний долг России в 2018 году снизился на 12,4%

Объем внешнего долга России в 2018 году снизился на 12,4%, или на $ 64,4 млрд.

Согласно данным банка России, на 1 января 2019 года внешний долг РФ составил $ 453,7 млрд.

«Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы, задолженность которых сократилась на $ 32,3 млрд», — говорится в сообщении регулятора.



Ранее в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова говорилось, что международные резервы скоро покроют весь внешний долг РФ, что позволит обезопасить страну в случае введения новых санкций. По состоянию на 11 января международные резервы РФ достигли $ 472,6 млрд.