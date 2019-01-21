Власти Пермского края купят за 78 млн рублей частный аэродром для базирования самолетов санавиации

Правительство Пермского края выкупит частный аэродром «Березники». Ориентировочная стоимость объекта составляет 78 млн рублей.



«Объект приобретается в собственность Пермского края (…) для базирования, заправки и технического обслуживания самолетов и вертолетов государственной специальной авиации — санавиации и лесоохраны. Предварительная договоренность с собственником уже достигнута, но переговоры продолжаются», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта края.

В пресс-службе уточнили, что аэродром «Березники» в настоящее время имеет статус посадочной площадки и используется для приемки вертолетов различного назначения и самолетов спортивных клубов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в специально выделенном помещении терминала пермского аэропорта откроется часовня.